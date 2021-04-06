Украинский фотограф показала эпатажный стиль женщины-"звезды" из Бердичева

Украинский фотограф Иванка Лищук выпустила фотопроект об экстравагантной пани Вере из города Бердичев. Женщина никогда не выходит из дома без яркого макияжа и одежды, чем постоянно удивляет местных жителей.

Соответствующие снимки и историю Веры опубликовало издание Platfor.ma. По словам инсайдеров, сейчас женщина работает сиделкой, а раньше рисовала на заводе агитационные плакаты. О своем возрасте она не говорит (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Каждое утро она выбирает наряды, делает макияж, строит на голове какую-то трехэтажную прическу, используя одну из многочисленных париков. После этого она садится на маршрутку и едет на другой конец города к женщине Елене, за которой ухаживает, а вечером на последней маршрутке возвращается домой", – говорится в публикации.

Как отметила сама фотограф, впечатление от общения с пани Верой у нее остались приятно-легкими. Модель любит внимание, поэтому множество раз сама инициировала съемки.

Лищук также добавила, что целью ее проекта было – показать женщину как положительного, а не сумасшедшего персонажа, как воспринимали ее раньше люди.

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