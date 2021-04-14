Українка про СІЗО в Дубаї: ставилися як до собак, облапували

Софія Ковнір Люди 14:33, 14.04.2021 Оновлено: 14:38, 14.04.2021

Українка Вікторія Ільченко, яка раніше була затримана за голу фотосесію в Дубаї, заявила, що нікому не побажає пережити те, що з нею та її подругами сталося. За словами моделі, до них було "собаче ставлення" з боку органів.

Ільченко зазначила, що відвертими фото в Україні нікого не здивуєш, і завдяки ЗМІ сім'ї заарештованих дівчат дізналися, що з ними відбувається і де вони опинилися. Відповідний пост модель опублікувала на сторінці в Instagram.

Українка розповіла, що їх позбавили всього: забрали особисті речі, гроші, паспорти, телефони. Для дівчат "це був шок і страх за те, що немає можливості зателефонувати і сказати, що живий".

Дівчата на голій фотосесії в Дубаї
Скриншот

"А ти просто прийшов до відділку на прохання поліції "дати свідчення" і "ви будете вільні". Задумайтесь тепер наскільки добре і продумано вони працюють, навіть ловити нікого не потрібно", – сказала модель.

Українка розповіла, що моделей в Дубаї позбавили всього

Ільченко підкреслила, що, сидячи вісім днів у в'язниці, починаєш божеволіти. Вона вважає, що "сльозами можна було напоїти всю Африку, а обличчями опухлими від сліз – сміливо лякати дітей".

"Ти сидиш у страшному місці, де всі співробітники органів іншої країни брешуть і не говорять точної інформації, не кажучи вже про адвоката, не дають зі стаціонарного номера телефону зателефонувати родині або послу", – додала модель.

Затримана модель Вікторія Ільченко
Instagram/Вікторія Ільченко

За словами українки, у в'язниці у них був тільки один матрац і ковдра, світло, яке ніколи не вимикають, і шумлива вентиляція, яка "не дає заснути і є одним з психологічних прийомів".

Ільченко повідомила, що поки не приїхав український консул, дівчатам не давали навіть необхідні засоби під час ПМС, тому їм доводилося використовувати медичні маски.

Крім того, в камері був холодний душ, запах незмивного туалету, був відсутій туалетний папір, а їсти треба було тільки руками. Також офіцери могли облапувати дівчат.

Організатор голою фотосесії в Дубаї Віталій Гречин
Facebook/Віталій Гречин
Одна із затриманих моделей Вікторія Ільченко
Instagram/Вікторія Ільченко

"Зараз я почуваюся краще за всіх. Нам пощастило, що через наші прохання нас не переводили в камеру, де постійні бійки, ми залишилися там, де була прекрасна дівчина з душею ангела, яка була нам як мама. Вона нам дуже допомагала", – заявила модель.

Українка підсумувала, що дуже рада тому, що живе в країні, де "дівчатам дозволено практично все і у кожного є можливість не жити за законами середньовіччя".

Ільченко поділилася подробицями голої фотосесії в Дубаї
Скриншот
Вікторія Ільченко розповіла про в'язницю в Дубаї
Instagram/Вікторія Ільченко
Українка висловилася про затримання в Дубаї
Instagram/Вікторія Ільченко
Ільченко рада, що живе в Україні
Instagram/Вікторія Ільченко

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

  • Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду відомий своєю пристрастю до великої кількості жінок.

  • Літак із Дубая з українськими натурницями, яких депортували з країни, прибув у ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.

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