Украинка о СИЗО в Дубае: относились как к собакам, облапывали
Украинка Виктория Ильченко, которая ранее была задержана за голую фотосессию в Дубае, заявила, что никому не пожелает пережить то, что с ней и ее подругами случилось. По словам модели, к ним было "собачье отношение" со стороны органов.
Ильченко отметила, что откровенными фото в Украине никого не удивишь, и благодаря СМИ семьи арестованных девушек узнали, что с ними происходит и где они оказались. Соответствующий пост модель опубликовала на странице в Instagram.
Украинка рассказала, что их лишили всего: забрали личные вещи, деньги, паспорта, телефоны. Для девушек "это был шок и страх за то, что нет возможности позвонить и сказать, что жив".
"А ты просто пришел в участок по просьбе полиции "дать показания" и "вы будете свободны". Задумайтесь теперь насколько хорошо и продумано они работают, даже ловить никого не нужно", – сказала модель.
Ильченко подчеркнула, что, сидя восемь дней в тюрьме, начинаешь сходить с ума. Она считает, что "слезами можно были напоить всю Африку, а лицами опухшими от слез – смело пугать детей".
"Ты сидишь в страшном месте, где все сотрудники органов другой страны лгут и не говорят точной информации, не говоря уже о адвокате, не дают со стационарного номера телефона позвонить семье или послу", – добавила модель.
По словам украинки, в тюрьме у них был только один матрас и одеяло, свет, который никогда не выключают, и шумящая вентиляция, которая "не дает уснуть и является одним из психологических приемов".
Ильченко сообщила, что пока не приехал украинский консул, девушкам не давали даже необходимые средства во время ПМС, поэтому им приходилось использовать медицинские маски.
Кроме того, в камере был холодный душ, запах несмывающегося туалета, отсутствовала туалетная бумага, а есть нужно было только руками. Также офицеры могли облапывать девушек.
"Сейчас я чувствую себя лучше всех. Нам повезло, что по нашим просьбам нас не переводили в камеру, где постоянные драки, мы остались там, где была прекрасная девушка с душой ангела, которая была нам как мама. Она нам очень помогала", – заявила модель.
Украинка подытожила, что очень рада тому, что живет в стране, где "девушкам позволено практически все и у каждого есть возможность не жить по законам средневековья".
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.
Самолет из Дубая с украинскими моделями, которых депортировали из страны, прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.