Украинка о СИЗО в Дубае: относились как к собакам, облапывали

Украинка Виктория Ильченко, которая ранее была задержана за голую фотосессию в Дубае, заявила, что никому не пожелает пережить то, что с ней и ее подругами случилось. По словам модели, к ним было "собачье отношение" со стороны органов.

Ильченко отметила, что откровенными фото в Украине никого не удивишь, и благодаря СМИ семьи арестованных девушек узнали, что с ними происходит и где они оказались. Соответствующий пост модель опубликовала на странице в Instagram.

Украинка рассказала, что их лишили всего: забрали личные вещи, деньги, паспорта, телефоны. Для девушек "это был шок и страх за то, что нет возможности позвонить и сказать, что жив".

Девушки на голой фотосессии в Дубае Скриншот

"А ты просто пришел в участок по просьбе полиции "дать показания" и "вы будете свободны". Задумайтесь теперь насколько хорошо и продумано они работают, даже ловить никого не нужно", – сказала модель.

Украинка рассказала, что моделей в Дубае лишили всего

Ильченко подчеркнула, что, сидя восемь дней в тюрьме, начинаешь сходить с ума. Она считает, что "слезами можно были напоить всю Африку, а лицами опухшими от слез – смело пугать детей".

"Ты сидишь в страшном месте, где все сотрудники органов другой страны лгут и не говорят точной информации, не говоря уже о адвокате, не дают со стационарного номера телефона позвонить семье или послу", – добавила модель.

Задержанная модель Виктория Ильченко Instagram/Виктория Ильченко

По словам украинки, в тюрьме у них был только один матрас и одеяло, свет, который никогда не выключают, и шумящая вентиляция, которая "не дает уснуть и является одним из психологических приемов".

Ильченко сообщила, что пока не приехал украинский консул, девушкам не давали даже необходимые средства во время ПМС, поэтому им приходилось использовать медицинские маски.

Кроме того, в камере был холодный душ, запах несмывающегося туалета, отсутствовала туалетная бумага, а есть нужно было только руками. Также офицеры могли облапывать девушек.

Организатор голой фотосессии в Дубае Виталий Гречин Facebook/Виталий Гречин

Одна из задержанных моделей Виктория Ильченко Instagram/Виктория Ильченко

"Сейчас я чувствую себя лучше всех. Нам повезло, что по нашим просьбам нас не переводили в камеру, где постоянные драки, мы остались там, где была прекрасная девушка с душой ангела, которая была нам как мама. Она нам очень помогала", – заявила модель.

Украинка подытожила, что очень рада тому, что живет в стране, где "девушкам позволено практически все и у каждого есть возможность не жить по законам средневековья".

Ильченко поделилась подробностями голой фотосессии в Дубае Скриншот

Виктория Ильченко рассказала о тюрьме в Дубае Instagram/Виктория Ильченко

Украинка высказалась о задержании в Дубае Instagram/Виктория Ильченко

Ильченко рада, что живет в Украине Instagram/Виктория Ильченко

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