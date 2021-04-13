Учасниця "голої" фотосесії в Дубаї вийшла на зв'язок після приїзду в Україну. Відео

Українка, яка раніше була заарештована поліцією за голу фотосесію в Дубаї, повернулася до Києва і вийшла на зв'язок із підписниками в соцмережах.

Відповідне відео вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Учасниця скандальної зйомки заявила, що "відкинулася" і подякувала всім, хто за неї хвилювався (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Скоро будуть історії про бійки за хліб та інше. Чекайте! Всіх люблю, цілую", – сказала вона.

Учасниця "голої" фотосесії в Дубаї повернулася в Україну скриншот із відео

Також дівчина показала ролик із зустрічі зі своїм другом. На ньому вона пожартувала, що зробить собі татуювання з написом "одна ходка".

Учасниця "голої" фотосесії в Дубаї повернулася в Україну скриншот із відео

Нагадаємо, що літак із Дубая з українськими моделями прибув у ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.

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