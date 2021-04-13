Участница "голой" фотосессии в Дубае вышла на связь после приезда в Украину. Видео

Украинка, которая ранее была арестована полицией за голую фотосессию в Дубае, вернулась в Киев и вышла на связь с подписчиками в соцсетях.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. Участница скандальной съемки заявила, что "откинулась" и поблагодарила всех, кто за нее переживал (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Скоро будут истории о драках за хлеб и прочее. Ждите! Всех люблю, целую", – сказала она.

Участница "голой" фотосессии в Дубае вернулась в Украину скриншот с видео

Также девушка показала ролик со встречи со своим другом. На нем она пошутила, что сделает себе татуировку с надписью "одна ходка".

Участница "голой" фотосессии в Дубае вернулась в Украину скриншот с видео

Напомним, что самолет из Дубая с украинскими моделями прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.

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