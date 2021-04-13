Участница "голой" фотосессии в Дубае вышла на связь после приезда в Украину. Видео
Украинка, которая ранее была арестована полицией за голую фотосессию в Дубае, вернулась в Киев и вышла на связь с подписчиками в соцсетях.
Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Instagram. Участница скандальной съемки заявила, что "откинулась" и поблагодарила всех, кто за нее переживал (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).
"Скоро будут истории о драках за хлеб и прочее. Ждите! Всех люблю, целую", – сказала она.
Также девушка показала ролик со встречи со своим другом. На нем она пошутила, что сделает себе татуировку с надписью "одна ходка".
Напомним, что самолет из Дубая с украинскими моделями прибыл в ночь на 13 апреля в аэропорт "Борисполь". Одна из девушек – визажистка Екатерина Кащенко – назвала цель их скандальной фотосессии в ОАЭ.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
в Дубае арестовали толпу девушек, которые вышли голыми на балкон. Они снимались в рекламном ролике по заказу одного из местных жителей. Правоохранители подтвердили, что причиной задержания украинок стало нарушение норм нравственной этики и распространение в соцсетях фото и видеоматериалов непристойного характера.
Позднее выяснилось, что организатором скандальной съемки был Виталий Гречин. Он служил в американской армии, а в кругах украинского бомонда популярен своей страстью к большому количеству женщин.
Брат Яны вышел на связь и заявил, что семья была не в курсе, чем на самом деле она занимается в ОАЭ.
Также украинка "разоблачила" еще одну участницу голой фотосессии. Она опубликовала фото девушки по имени Ольга, написав, что она тоже присутствовала на съемке в отеле.