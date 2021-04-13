Учасниця "голої" фотосесії в Дубаї вийшла на зв'язок після приїзду в Україну. Відео

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Учасниця 'голої' фотосесії в Дубаї повернулася в Україну

Українка, яка раніше була заарештована поліцією за голу фотосесію в Дубаї, повернулася до Києва і вийшла на зв'язок з підписниками у соцмережах.

Відповідне відео вона опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Учасниця скандальної зйомки заявила, що "відкинулася" і подякувала всім, хто за неї переживав (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Скоро будуть історії про бійки за хліб та інше. Чекайте! Всіх люблю, цілую", – сказала вона.

Учасниця "голої" фотосесії в Дубаї повернулася в Україну

Також дівчина показала ролик із зустрічі зі своїм другом. На ньому вона пожартувала, що зробить собі татуювання з написом "одна ходка".

Учасниця "голої" фотосесії в Дубаї повернулася в Україну

Нагадаємо, що літак із Дубая з українськими моделями прибув в ніч на 13 квітня в аеропорт "Бориспіль". Одна з дівчат – візажистка Катерина Кащенко – назвала мету їхньої скандальної фотосесії в ОАЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

  • у Дубаї заарештували натовп дівчат, які вийшли голими на балкон. Вони знімалися в рекламному ролику на замовлення одного з місцевих жителів. Правоохоронці підтвердили, що причиною затримання українок стало порушення норм моральної етики та поширення в соціальних мережах фото та відеоматеріалів непристойного характеру.

  • Пізніше з'ясувалося, що організатором скандальної зйомки був Віталій Гречин. Він служив в американській армії, а в колах українського бомонду популярний своєю пристрастю до великої кількості жінок.

  • Брат Яни вийшов на зв'язок і заявив, що сім'я була не в курсі, чим насправді вона займається в ОАЕ.

  • Також українка "викрила" ще одну учасницю голої фотосесії. Вона опублікувала фото дівчини на ім'я Ольга, написавши, що вона теж була присутня на зйомці в готелі.

Секс-скандал з голими українками в Дубаїшоушоу-бизнесзіркилюди