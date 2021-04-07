У мережу злили секс-відео американського блогера Портного: він відреагував

У вівторок, 6 квітня, у мережі опублікували секс-відео американського блогера Дейва Портного, на що той бурхливо відреагував і заявив, що дивитися або розміщувати такі ролики – це федеральний злочин.

Знаменитість підкреслив, що у нього "був секс і люди тепер це знають". За словами чоловіка, це здається дуже дивним. Відповідний пост блогер написав на своїй сторінці в Twitter.

Крім того, Портной відповів хейтерам, які стали йому писати про те, що його акції компанії Penn National Gaming стали падати нібито через те, що "він займався сексом за обопільною згодою".

"Акції Penn падають, тому що у мене є секс-відео? Ви жартуєте чи що? Я стрибав на цьому падінні і тра**вся з ним. Ніякого каламбуру", – сказав блогер.

Нагадаємо, мільйонером Дейва Портного зробило пристрасне захоплення спортом і ставками на нього. У 2003 році він заснував газету, присвячену цій тематиці. Потім сайт видання розрісся до медіаімперії Barstool Sports, яка випускає подкасти, відео, програми та багато іншого.

15 млн осіб регулярно відвідують сайт компанії, 9 млн слухають підкасти, 38 млн підписані на аккаунт компанії в Instagram і 18 млн – у Twitter. У січні 2020 року 36% частки компанії у Портного викупила Penn National Gaming Inc. – великий власник казино та іподромів. Ціна угоди склала $136 млн.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у соцмережі з'явилося секс-відео з колишнім учасником скандального телепроєкту "Дом-2" Вінцеславом Венгржановським. На YouTube-сторінці Starhit був опублікований трихвилинний ролик, у якому оголений Вінцеслав кохається з дівчиною.