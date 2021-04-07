В сеть слили секс-видео американского блогера Портного: он отреагировал

Во вторник, 6 апреля, в сети опубликовали секс-видео американского блогера Дэйва Портного, на что тот бурно отреагировал и заявил, что смотреть или размещать такие ролики – это федеральное преступление.

Знаменитость подчеркнул, что у него "был секс и люди теперь это знают". По словам мужчины, это кажется очень странным. Соответствующий пост блогер написал на своей странице в Twitter.

Кроме того, Портной ответил хейтерам, которые стали ему писать о том, что его акции компании Penn National Gaming стали падать якобы из-за того, что "он занимался сексом по обоюдному согласию".

"Акции Penn падают, потому что у меня есть секс-видео? Вы шутите что ли? Я прыгал на этом падении и тра**лся с ним. Никакого каламбура", – сказал блогер.

Напомним, миллионером Дэйва Портного сделало страстное увлечение спортом и ставками на него. В 2003 году он основал газету, посвященную этой тематике. Затем сайт издания разросся до медиаимперии Barstool Sports, которая выпускает подкасты, видео, приложения и многое другое.

15 млн человек регулярно посещают сайт компании, 9 млн слушают подкасты, 38 млн подписаны на аккаунт компании в Instagram и 18 млн – в Twitter. В январе 2020 году 36% долю компании у Портного выкупила Penn National Gaming Inc. – крупный владелец казино и ипподромов. Цена сделки составила $136 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в соцсети появилось секс-видео с бывшим участником скандального телепроекта "Дом-2" Венцеславом Венгржановским. На YouTube-странице Starhit был опубликован 3-минутный ролик, в котором обнаженный Венцеслав предавался любовным утехам с девушкой.