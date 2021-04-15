У мережі показали рідкісне фото Єлизавети II і принца Філіпа з правнуками

Букінгемський палац вперше опублікував фотографію, на якій зображені принц Філіп, королева Єлизавета II та їхні сім правнуків. У такий спосіб члени королівської сім'ї вирішили поділитися спогадами про померлого герцога Единбурзького.

Відповідний знімок розмістили на сторінці в Instagram палацу (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Його зробила герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон у 2018 році, коли діти гостювали в Балморалі.

Так, у кадрі королівське подружжя сидить на дивані під час сімейного свята. Королева обіймає принца Луї – сина Міддлтон і принца Вільяма. На фото також присутні діти герцогів Кембриджських принц Джордж і принцеса Шарлотта.

Дочки Пітера Філіпа Саванна і Ісла сиділи поруч з принцом Філіпом, а на іншому кінці дивана знаходилися діти Зари і Майка Тіндалла: Лєну тримав її двоюрідний брат Ісла, а поруч стояла Міа.

Нагадаємо, раніше онучка королеви Великобританії Єлизавети II принцеса Євгенія вшанувала пам'ять дідуся, принца Філіпа, який помер 9 квітня у віці 99 років. Дівчина пригадала всі приємні моменти з герцогом Единбурзьким.

Як повідомляв OBOZREVATEL, британська фотомодель і актриса Поппі Делевінь поділилася з шанувальниками чорно-білим знімком, на якому показала свою бабусю Анджелу в молодості разом з 17-річним принцом Філіпом.