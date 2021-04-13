В сети показали редкое фото 17-летнего принца Филиппа с девушкой на пляже

Британская фотомодель и актриса Поппи Делевинь поделилась с поклонниками черно-белым снимком, на котором показала свою бабушку Анджелу в молодости вместе с 17-летним принцем Филиппом.

Кадр был сделан в Венеции в 1938 году. Соответствующее фото Делевинь опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, на снимке герцог Эдинбургский был одет в брюки и рубашку-поло, а улыбающаяся бабушка Делевинь сидела рядом с ним в купальнике и блестящих сандалиях.

"Мои двоюродные братья помнят, как бабушка говорила: "После встречи с ним (с принцем Филиппом) я подумала, что однажды он станет для кого-то очень хорошим мужем". Как она была права", – подписала фото модель.

По поводу "хорошего мужа" бабушка Делевинь действительно предугадала. В период обучения в колледже принц Филипп познакомился со своими четвероюродными сестрами – принцессами Елизаветой и Маргарет, во время их визита в учебное заведение вместе с королем Георгом VI.

После этого между Филиппом и Елизаветой завязалась переписка, и в 1946 году Филипп попросил у короля разрешения жениться на наследнице престола. Об их помолвке было объявлено 10 июля 1947 года. Бракосочетание состоялось 20 ноября того же года в Вестминстерском аббатстве.

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