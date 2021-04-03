У мережі показали нові фото Єлизавети II c принцом Чарльзом

У мережі опублікували нові фото королеви Великої Британії Єлизавети II з її сином принцом Чарльзом. Знімки, зроблені королівським фотографом Крісом Джексоном, опублікував Букінгемський палац на сторінці в Instagram.

Так, на фото 94-річна Єлизавета II і принц Чарльз відображені під час прогулянки по садах Фрогмор-гаус. У кадрі королева Великої Британії постала в зеленому пальто і з квітковою хусткою на голові. А ось її син вибрав класичне довге пальто кольору кави з молоком.

"Ці фотографії оприлюднені з нагоди святкування Великодніх вихідних", – йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.

До слова, це перші спільні фотографії Єлизавети II і принца Уельського після того, як з'явилося скандальне інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

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