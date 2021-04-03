У мережі показали нові фото Єлизавети II c принцом Чарльзом
У мережі опублікували нові фото королеви Великої Британії Єлизавети II з її сином принцом Чарльзом. Знімки, зроблені королівським фотографом Крісом Джексоном, опублікував Букінгемський палац на сторінці в Instagram.
Так, на фото 94-річна Єлизавета II і принц Чарльз відображені під час прогулянки по садах Фрогмор-гаус. У кадрі королева Великої Британії постала в зеленому пальто і з квітковою хусткою на голові. А ось її син вибрав класичне довге пальто кольору кави з молоком.
"Ці фотографії оприлюднені з нагоди святкування Великодніх вихідних", – йдеться в повідомленні Букінгемського палацу.
До слова, це перші спільні фотографії Єлизавети II і принца Уельського після того, як з'явилося скандальне інтерв'ю принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL :
Єлизавета II вперше за 5 місяців вийшла в світ. Під час розмови з офіцером Королівських ВПС Австралії вона пожартувала про інциденти з російськими військовими літаками.
А нещодавнл Єлизавета II заборонила принцу Вільяму публічно коментувати інтерв'ю Гаррі і Меган. Вона закликає, щоб всі питання, які стосуються королівської сім'ї, вирішувалися в приватному порядку.