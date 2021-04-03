В сети показали новые фото Елизаветы II c принцем Чарльзом

В сети опубликовали новые фото королева Великобритании Елизаветы II с ее сыном принцем Чарльзом. Снимки, сделанные королевским фотографом Крисом Джексоном, опубликовал Букингемский дворец на странице в Instagram.

Так, на фото 94-летняя Елизавета II и принц Чарльз запечатлены во время прогулки по садам Фрогмор-хаус. В кадре королева Великобритании предстала в зеленом пальто и с цветочным платком на голове. А вот ее сын выбрал классическое длинное пальто цвета кофе с молоком.

"Эти фотографии обнародованы по случаю празднования Пасхальных выходных", – говорится в сообщении Букингемского дворца.

К слову, это первые совместные фотографии Елизаветы II и принца Уэльского после того, как появилось скандальное интервью принца Гарри и его супруги Меган Маркл.

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