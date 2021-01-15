У мережі натякнули, хто може ховатися на шоу 'Маска' у костюмі лева

На шоу "Маска", прем'єра якого відбудеться 16 січня, представили нового героя – легендарного чорного лева. Так, думки людей, хто ж ховається під костюмом, розділилися.

Користувачі мережі вважають, що це може бути Олег Винник, Іво Бобул, Павло Зібров або ж Melovin. Про це стало відомо на офіційній сторінці в Instagram проєкту (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що чорний лев – це легенда і міф. Можна провести аналогію з єдинорогом: усі про нього говорять, але ніхто в житті не бачив.

Так, костюм для лева придумали саме таким, тому що він оригінальний і не зрівняється з іншими країнами.

У коментарях користувачі мережі почали активно ділитися думками, хто ж із зірок може ховатися під цією маскою. Одні вважають, що це Олег Винник або ж Павло Зібров, а інші – Melovin або Іво Бобул.

"Дуже хочеться, щоб під цією маскою був Melovin", "Мені чомусь здається, що там повинен бути Зібров", "Я думаю тут Зібров, не знаю чому", "Винник може бути", "Іво Бобул", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня на телеканалі "1+1" о 21:00 відбудеться прем'єра 11 сезону проєкту "Голос країни". У шоу з'явиться багато відомих українських знаменитостей.