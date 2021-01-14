Творець "Єралашу" Борис Грачевський помер від коронавірусу

Юля Ухіна Люди 22:00, 14.01.2021 Оновлено: 22:10, 14.01.2021

Російський кінорежисер, творець "Єралашу" Борис Грачевський помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією. Йому був 71 рік.

Про це повідомляє видання "ТАСС" з посиланням на дружину знаменитості Катерину Білоцерківську.

Новина доповнюється...

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Після повернення Зеленського з Буковелю МОЗ перевірить дотримання карантину на гірськолижних курортах Карпат

Арестович заявив, що на повернення Донбасу відвели 25 років

Україна здобула знакову перемогу в справі проти Росії щодо Криму: всі деталі

Зеленський вчергове нас дурить. 3,2% зниження ціни на газ – цифра майбутнього рейтингу преЗЕдента

Тарифи на газ українцям знизять тільки тимчасово, потім ціни будуть ринковими, – міністр