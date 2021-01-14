Создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер от коронавируса

Российский кинорежиссер, создатель "Ералаша" Борис Грачевский умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему был 71 год.

Об этом сообщает издание "ТАСС" со ссылкой на жену знаменитости Екатерину Белоцерковскую. Отметим, что накануне Грачевского ввели в состояние медикаментозной комы, однако он из нее так и не вышел.

Борис Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в тяжелом состоянии в городскую больницу №52 в Москве 28 декабря. После госпитализации его подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. 11 января он пришел в себя и стал общаться с врачами жестами. Но вскоре состояние знаменитости снова ухудшилось.

Борис Грачевский rbc.ru

14 января Грачевского направили в другую реанимацию на аппарат ЭКМО и снова ввели в кому. К слову, к этому аппарату подключают пациентов, которым не помогает аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Что известно о Борисе Грачевском:

Борис Грачевский rbc.ru

Борис Грачевский – это советский и российский кинорежиссер и сценарист, организатор кинопроизводства, художественный руководитель детского киножурнала "Ералаш".

Также он член Российской академии кинематографических искусств "Ника", заслуженный деятель искусств РФ, лауреат премии правительства РФ.

Грачевский является автором сборника юмористических изречений "Идиотизмы". А с 2017 года – член жюри детского КВН на телеканале "Карусель".

В 2016 году режиссер женился на 31-летней актрисе и певице Екатерине Белоцерковской. 8 апреля 2020-го женщина родила знаменитости сына.

В 2018 году в телепередаче "Судьба человека" Грачевский рассказывал, что ранее у него диагностировали рак кожи, причиной которого стала родинка. Ему сделали несколько операций, облучение и химиотерапию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сеговии от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе.