Цибульська – про схуднення на 15 кг: допомогло не тільки інтервальне голодування

Українська співачка Оля Цибульська заявила, що за допомогою інтервального голодування і збалансованого режиму харчування їй вдалося схуднути на 15 кг. Але до цього методу вона підійшла з особливою відповідальністю – у період, коли не можна вживати їжу, знаменитість навіть не п'є воду.

За словами артистки, вона взагалі нічого не їсть після 19:00. Про це Цибульська розповіла в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як стало відомо, щоб не відчувати себе голодною протягом дня і не зриватися на калорійні перекушування, співачка навчилася їсти п'ять разів на день.

Нагадаємо, раніше знаменитість ділилася з шанувальниками пікантним відео, на якому позувала у відвертому боді. У ньому вона цілувала себе у дзеркалі під уривок зі своєї пісні.

Також Цибульська показала архівне фото, яке допомогло їй потрапити на телебачення і стати знаменитою. На ньому артистка позує в рожевій короткій сукні, колготках у сіточку і чоботях.

Оля Цибульська – українська співачка, теле- і радіоведуча, авторка пісень.

13 листопада 2020 року Цибульська презентувала дебютний альбом "По барабану". До платівки увійшло 6 треків. Сам альбом співачка назвала своїм музичним щоденником і пояснила його назву як позицію щодо критики оточуючих і власних страхів.

Також артистка представила однойменний сингл альбому в суперфіналі проєкту "Танці з зірками" на телеканалі "1+1".

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