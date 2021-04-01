Тіна Кароль купила для сина землю під Києвом – ЗМІ
Українська співачка Тіна Кароль подарувала своєму синові Веніаміну ділянку землі під Києвом. Артистка записала на хлопчика майже 14 соток у селі Рожни.
Про це повідомляється в програмі "Викриття" на телеканалі Кyiv Live. Однак, за словами інсайдерів, на батьківщину Веніамін повернеться не скоро, адже він зараз навчається у початковій школі Repton Preparatory School у Великобританії. І це лише перша сходинка до вищої освіти (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Раніше стало відомо, що навчання сина Кароль у школі Repton Preparatory School коштує близько 1 мільйона гривень за рік. Це ціна повного пансіону для дітей від 7 до 13 років, включаючи проживання. Однак співачка вирішила, що Веніамін буде жити не в гуртожитку для учнів, а в українській родині.
Зазначається, що у Великобританії 12-річний хлопчик відмінно вивчив рідну мову. Він також співає народні пісні й відвідує клуб, в якому танцює український гопак із шаблею.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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