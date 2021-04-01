Тіна Кароль купила для сина землю під Києвом – ЗМІ

Українська співачка Тіна Кароль подарувала своєму синові Веніаміну ділянку землі під Києвом. Артистка записала на хлопчика майже 14 соток у селі Рожни.

Про це повідомляється в програмі "Викриття" на телеканалі Кyiv Live. Однак, за словами інсайдерів, на батьківщину Веніамін повернеться не скоро, адже він зараз навчається у початковій школі Repton Preparatory School у Великобританії. І це лише перша сходинка до вищої освіти (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Тіна Кароль із сином Веніаміном скриншот із відео

Кароль подарувала сину ділянку землі під Києвом скриншот із відео

Раніше стало відомо, що навчання сина Кароль у школі Repton Preparatory School коштує близько 1 мільйона гривень за рік. Це ціна повного пансіону для дітей від 7 до 13 років, включаючи проживання. Однак співачка вирішила, що Веніамін буде жити не в гуртожитку для учнів, а в українській родині.

Зазначається, що у Великобританії 12-річний хлопчик відмінно вивчив рідну мову. Він також співає народні пісні й відвідує клуб, в якому танцює український гопак із шаблею.

Як повідомляв OBOZREVATEL: