Сколько стоит обучение сына Кароль в Великобритании и где он там живет: опубликовано видео

Сын украинской певицы Тины Кароль 12-летний Вениамин учится в начальной школе Repton Preparatory School в Великобритании. Образование в этом заведении стоит около 1 миллиона гривен за год.

Об этом сообщается в программе "Викриття" на телеканале Кyiv Live. По словам инсайдеров, это цена полного пансиона для детей от 7 до 13 лет, включая проживание. Однако звезда решила, что ее сын будет жить не в общежитии для учеников, а в украинской семье (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Согласно источнику, в Великобритании Вениамин безупречно выучил родной язык. Он также поет народные песни и посещает клуб, в котором танцует украинский гопак с саблей.

"Как признается Кароль, именно в Великобритании ее сын познал украинскую культуру больше, чем в Киеве. Парень также ходит там в церковь, где изучает каноны и помогает во время священнослужения", – говорится в сюжете.

К слову, сын Кароль также занимается в школе музыкой: играет на фортепиано и барабанах. Кроме того, мальчик ходит на занятия по фехтованию и регби.

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