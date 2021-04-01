Тина Кароль купила для сына землю под Киевом – СМИ

Юля Ухина Люди 15:23, 1.04.2021 Обновлено: 15:30, 1.04.2021

Украинская певица Тина Кароль подарила своему сыну Вениамину участок земли под Киевом. Артистка записала на мальчика почти 14 соток в селе Рожны.

Об этом сообщается в программе "Викриття" на телеканале Кyiv Live. Однако, по словам инсайдеров, на родину Вениамин вернется не скоро, ведь он сейчас учится в начальной школе Repton Preparatory School в Великобритании. И это только первая ступень к высшему образованию (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Тина Кароль с сыном Вениамином
скриншот с видео
Кароль подарила сыну участок земли под Киевом
скриншот с видео

Ранее стало известно, что обучение сына Кароль в школе Repton Preparatory School стоит около 1 миллиона гривен за год. Это цена полного пансиона для детей от 7 до 13 лет, включая проживание. Однако певица решила, что Вениамин будет жить не в общежитии для учеников, а в украинской семье.

Отмечается, что в Великобритании 12-летний мальчик отлично выучил родной язык. Он также поет народные песни и посещает клуб, в котором танцует украинский гопак с саблей.

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