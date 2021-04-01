Тина Кароль купила для сына землю под Киевом – СМИ
Украинская певица Тина Кароль подарила своему сыну Вениамину участок земли под Киевом. Артистка записала на мальчика почти 14 соток в селе Рожны.
Об этом сообщается в программе "Викриття" на телеканале Кyiv Live. Однако, по словам инсайдеров, на родину Вениамин вернется не скоро, ведь он сейчас учится в начальной школе Repton Preparatory School в Великобритании. И это только первая ступень к высшему образованию (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
Ранее стало известно, что обучение сына Кароль в школе Repton Preparatory School стоит около 1 миллиона гривен за год. Это цена полного пансиона для детей от 7 до 13 лет, включая проживание. Однако певица решила, что Вениамин будет жить не в общежитии для учеников, а в украинской семье.
Отмечается, что в Великобритании 12-летний мальчик отлично выучил родной язык. Он также поет народные песни и посещает клуб, в котором танцует украинский гопак с саблей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Тина Кароль рассказала, как путешествовала по Африке со своим сыном Вениамином. Звезда отправилась исследовать Намибию.
Тина Кароль снялась в фотосессии для журнала Viva. Для съемки знаменитость отправилась в далекую Африку, где позировала в жаркой пустыне.