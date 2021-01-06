Таємна вагітність Емми Стоун, розлучення Зої Кравіц та нові стосунки Олівії Уайлд: перші скандали зірок 2021 року

Акторка Олівія Уайлд закрутила роман з ексучасником групи One Direction, який молодший за неї на 10 років, а колишній чоловік Санти Дімопулос мало не довів свою дружину Юлію Леус до викидня.

Перші дні нового 2021 року не обійшлися без сімейних скандалів. У центрі уваги опинилися як голлівудські селебріті, так і наші вітчизняні. Що відбувалося в новорічні вихідні за зачиненими дверима зіркових апартаментів – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Олівія Уайлд засвітилася на публіці з Гаррі Стайлзом

26-річний співак і колишній учасник групи One Direction і 36-річна голлівудська акторка прийшли за ручку на весілля менеджера музиканта Джеффрі Азоффа на ранчо в Монтесіто. Зіркова пара скористалася ексклюзивною заявою й одягла богемні образи від Gucci й однакові маски. Крім того, відомо, що Гаррі Стайлз бере участь у фільмі Олівії.

Емма Стоун приховувала вагітність

Відома акторка Емма Стоун і її коханий Дейв Маккері, режисер шоу Saturday Night Live, у вересні 2020 року зв'язали себе тенетами шлюбу на таємній церемонії. Чутки про вагітність зірки ширилися ще восени, проте підтвердилися тільки зараз, коли папараці помітили Стоун під час прогулянки з великим животом. Тепер громадськість точно знає, що Емма і Дейв уперше стануть батьками.

Напруження стосунків в Андрія Джеджули та Юлії Леус

А ось в української знаменитості Юлії Леус вагітність виявилася під загрозою зриву. Дружина українського шоумена загриміла в лікарню із загрозою викидня після того, як Джеджула її вдарив. Леус розповіла своїм фоловерам в інстаграмі, що піддалася сильному стресу через це. Зі свого боку артистка і перша дружина Джеджули Санта Дімопулос висловилася щодо того, що трапилося в Юлії та Андрія.

"Я не суддя і не член сім'ї, щоб щось обговорювати й засуджувати. Я насилу налагодила стосунки з Андрієм заради сина. Я дуже добре ставлюся до Юлії й завжди допоможу їй, якщо знадобиться допомога", – прокоментувала ситуацію Дімопулос на своїй сторінці в соцмережі.

Кім Кардашьян найняла адвоката для розлучення з Каньє

Інсайдер повідомив, що Кардашьян найняла знаменитого адвоката з розлучень Лору Вассер, щоб та представляла її інтереси в суді. Попри те, що зіркове подружжя намагається тримати в секреті свій розрив, інформація про це була офіційно підтверджена джерелами. Також відомо, що чоловік і жінка проводять новорічні канікули окремо, щоб залагодити всі питання і мирно розійтися.

Зої Кравіц подала на розлучення

Зірка серіалу "Велика маленька брехня" і дочка знаменитого виконавця Ленні Кравіц вирішила розлучитися з актором Карлом Глусманом після 18 місяців шлюбу. Про розлучення стало відомо 2 січня. Цікаво, що весь цей час Зої оберігала свої стосунки від зайвої уваги, лише одного разу опублікувавши загальне фото з Карлом у своєму інстаграмі.

OBOZREVATEL раніше повідомляв про скандальні розлучення, весілля, трагічні втрати й несподівані відкриття в українському шоу-бізнесі за 2020.