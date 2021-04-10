Стало відомо, хто успадкує титули герцога Единбурзького після смерті принца Філіпа

Після смерті принца Філіпа стало відомо, кому перейдуть титули чоловіка королеви Великої Британії Єлизавети II. Так, вони автоматично перейшли до його старшого сина – принца Уельського Чарльза.

Відомо, що відповідна домовленість була досягнута між членами королівської сім'ї ще 20 років тому, повідомляла Геральдична палата Великобританії.

"У тому разі, якщо принц Уельський або інший володар цих титулів стане королем, ці та всі інші титули будуть об'єднані з короною", – ідеться в заяві.

Титул герцога Единбурзького після смерті Філіпа відійде принцу Чарльзу. Associated Press

До слова, титулу Королівської Високості принц Філіп був удостоєний 19 листопада 1947 року. Трохи пізніше він був призначений герцогом Единбурзьким, графом Меріонетом і бароном Гринвічем з Гринвіча в графстві Ліондон.

Чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II герцог Единбурзький Філіп помер 9 квітня, у віці 99 років. Його поховають у саду Фрогмор на території Віндзорського замку. У Британії оголосили національну жалобу – Королівська родина буде у жалобі 30 днів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, на початку 2021-го року принц Філіп потрапив до лікарні. Перед госпіталізацією він кілька днів скаржився на погане самопочуття. Пізніше лікарі діагностували у чоловіка Єлизавети II інфекцію. Джерела не уточнювали яку саме, але запевнили, що це не пов'язано з коронавірусом. 1 березня герцога перевели в госпіталь Святого Варфоломія, де йому зробили операцію на серці, а вже в середині місяця його виписали з лікарні.