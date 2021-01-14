Стало відомо, хто із знаменитостей виступить на інавгурації Байдена

Софія Ковнір Люди 13:06, 14.01.2021 Оновлено: 13:22, 14.01.2021

Популярний актор Том Хенкс стане ведучим телепередачі "Celebrating America", яку покажуть на честь інавгурації новообраного президента США Джо Байдена.

Відзначається, що програму покажуть у прайм-тайм. Про це повідомляє видання Associated Press.

Крім того, на інавгурації виступлять такі зірки, як Демі Ловато, Джастін Тімберлейк, Ант Клемонс, Джон Бон Джові.

Відомо, що Тімберлейк і Клемонс цього дня презентують нову композицію під назвою "Better Days".

Важливо додати, що передачу транслюватимуть на телеканалах ABC, CBS, NBC, CNN та MSNBC. Також можна буде подивитися онлайн на платформах Amazon Prime Video, Twitch, YouTube, NewsNOW.

20 січня відбудеться інавгурація Джо Байдена
Вісник Кавказу

Як повідомляв OBOZREVATEL, інавгурація Байдена запланована на 20 січня. Раніше Дональд Трамп заявив, що не буде присутній на церемонії.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Тарифи на газ українцям знизять тільки тимчасово, потім ціни будуть ринковими, – міністр

Старий Новий рік в Україні: історія свята, традиції та прикмети

Зеленський вчергове нас дурить. 3,2% зниження ціни на газ – цифра майбутнього рейтингу преЗЕдента

Головнокомандувач ЗСУ Хомчак: спочатку Росія повинна відповісти за всі злочини

В Україні виробників масла викрили на фальсифікаті: названо порушників