Стало відомо, хто ховався за образом Жабеня в шоу "Маска"

У суботу, 3 квітня, під час одинадцятого випуску популярного шоу "Маска" виступило веселе Жабеня. Як виявилося, за образом переховувався гуморист, актор Євген Сморигін.

Зірка виконав суперхіт MONATIK – "Кружит". Він з'явився на сцені в образі чорного лебедя і вразив в суддів своїм енергійним виступом (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Це для мене нереальний виклик. Щоб вас заплутати, я вивчив українську мову! Звичайно, в костюмі дуже спекотно, на тебе світять сотні софітів, а ти ще й рухаєшся, стрибаєш, танцюєш. Та емоції від виступів важко передати, це справді неймовірний для мене досвід", – прокоментував актор.

Євген Сморигін в образі Жабеня на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

Нагадаємо, суддями шоу стали Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко, DZIDZIO і Олег Винник. Ведучий проєкту – Володимир Остапчук.

У шоу за перемогу і звання найсильнішого співака змагаються 16 знаменитостей, чиї обличчя сховані під яскравими костюмами. У кожному випуску після виступів учасників судді голосують за своїх фаворитів. Дві "маски", які набрали найменшу кількість голосів, потрапляють у номінацію.

У кінці випуску за номінантів відкривається нове голосування, у якому беруть участь уже тільки глядачі. За результатами їхнього вибору той, хто повинен покинути шоу, знімає маску, розсекречуючи своє обличчя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 27 березня, на телеканалі "Україна" під час десятого випуску шоу "Маска" з'явився харизматичний герой – загадковий Місяць. Як виявилося, під маскою ховалася українська виконавиця Надія Мейхер.