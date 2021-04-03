Стало известно, кто скрывался за образом Жабеня в шоу "Маска"

В субботу, 3 апреля, во время одиннадцатого выпуска популярного шоу "Маска" выступило веселое Жабеня. Как оказалось, за образом скрывался юморист, актер Евгений Сморигин.

Звезда исполнил суперхит MONATIK – "Кружит". Он появился на сцене в образе черного лебедя и восхитил судей своим энергичным выступлением (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Это для меня нереальный вызов. Чтобы вас запутать, я выучил украинский язык! Конечно, в костюме очень жарко, на тебя светят сотни софитов, а ты еще и двигаешься, прыгаешь, танцуешь. Но эмоции от выступлений трудно передать, это действительно невероятный для меня опыт", – прокомментировал актер.

Евгений Сморигин в образе Жабеня на шоу "Маска" Instagram шоу "Маска"

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 марта, на телеканале "Украина" во время десятого выпуска шоу "Маска" появился харизматичный герой – загадочная Луна. Как оказалось, под маской пряталась украинская исполнительница Надежда Мейхер.