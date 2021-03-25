Смілива п'ятірка: зірки, які відмовилися від епіляції. Фото

Сучасна мода стала на захист природної краси. На піку популярності у 2021 році – натуральні брови та губи, свій колір волосся і природна статура.

Проте ще не всі можуть відмовитися від звички гладко виголювати ноги, пахви та зону бікіні, адже останні десятки років "зайва" рослинність викликала осуд громадськості. Але зірки думають зовсім інакше. OBOZREVATEL зробив добірку знаменитостей, які своїм прикладом доводять, що волосся на тілі – це нормально.

1. Майлі Сайрус

Майлі Сайрус одна з перших осідлала модну хвилю бодіпозитиву і відмовилася від епіляції. Ба більше, вона не тільки почала відрощувати волосся, але й вирішила його фарбувати в яскраві неонові кольори для більшого привертання уваги. Крім того, на фото з відвертих фотосесій можна побачити рослинність не тільки на пахвах Майлі...

Майлі Сайрус фарбує волосся на пахвах у яскраві кольори

2. Емілі Ратаковськи

Супермодель Емілі Ратаковськи, яка нещодавно стала мамою, у 2019 році знялася для обкладинки модного журналу Harper's Bazaar в мереживній білизні з неголеними пахвами. Метою нетипової для глянцю фотосесії стало показати, що сексуальність не залежить від наявності рослинності на тілі.

"Чорт, я розумію, що навіть зараз мої способи висловити сексуальність – під сильним впливом жінконенависництва. Але мені з цим комфортно і це, чорт забирай, мій вибір, окей? Хіба не за це виступає фемінізм – не за вибір?" – процитувало модель видання Harper's Bazaar у соцмережі.

Емілі Ратаковські вважає, що це її вибір – голити волосся чи ні Instagram Harper's Bazaar

3. Мадонна і її дочка Лурдес

Фотографії співачки Мадонни з волоссям на пахвах стали маніфестом бодіпозитиву. І попри те, що на цьому знімку волосся накладне, артистка веде у своїх соціальних мережах активну боротьбу за право жінок бути природними. Запал зіркової мами підхопила її дочка Лурдес Леон, яка і в повсякденному житті часто потрапляє під приціл папараці через буйну рослинність на пахвах.

Мадонна навчила і свою дочку Лурдес приймати себе

4. Гелена Бонем-Картер

Зірка "Гаррі Поттера", "Бійцівського клубу" і безлічі інших відомих фільмів зовсім і не збирається дивувати когось відмовою від епіляції. Вона просто так живе. Акторка навіть не замислюється про моду, про що свідчить і її кричуще вбрання ніби з секонд-хенду, і волосся, якому вона дозволяє бути в тих місцях, де воно росте.

Гелена Бонем-Картер не думає дивувати когось відмовою від епіляції

5. Ліндсі Лохан

Вперше Ліндсі прийшла на вечірку в клубі Pure у Лас-Вегасі з волохатими ногами ще 2008 року. Артистка не бентежачись вийшла на червону доріжку, а після продовжила веселитися. Відтоді вона не раз виходила у світ у такому вигляді. Річ у тім, що у Лохан від природи тонке та світле волосся, яке акторка воліє не голити. Проте папараці й злим язикам цього не збагнути – акторці доводиться читати про себе чимало неприємних заголовків у ЗМІ та коментарів в інтернеті.

Ліндсі Лохан не раз виходила в світ із неголеними ногами

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