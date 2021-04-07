"Слов'янський базар" оголосив нову ведучу від України – режисерку ансамблю ЗСУ
Організатори фестивалю "Слов'янський базар" оголосили ведучою від України режисерку-постановницю ансамблю пісні й танцю Збройних сил України Оксану Антонюк. Сама ж артистка заявила, що не отримувала запрошення.
Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Детектор медіа". Антонюк не відповіла, чи погодиться їхати на фестиваль до Вітебська, зазначивши, що все залежить від обставин і стану здоров'я.
"Враховуючи події, що відбуваються в нашій країні й в Білорусі, враховуючи політичну ситуацію, я намагаюся нічого не говорити та не планувати", – додала Антонюк.
Також вона зізналася, що не бачить проблеми в тому, що "Слов'янський базар" частково фінансується бюджетом Росії. Оксана вважає, що "лише мистецтво здатне змінити ситуацію між народами".
"Коли були дні культури України на фестивалі, я завжди брала участь у ньому. Що буде в цьогоріч, я не знаю – буде день України, чи ні, поки невідомо. Останні двадцять років я брала участь – але зараз треба дивитися, яка буде ситуація і в нашій країні, в і Білорусі, яку я люблю, люблю її народ", – підсумувала Антонюк.
"Слов'янський базар" – щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусі, Росії, України.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше український телеведучий Тимур Мірошниченко заявив, що не поїде на щорічний міжнародний фестиваль мистецтв "Слов'янський базар" через те, що в Білорусі ситуація "настільки напружилася, що навряд чи конкурс зможе залишитися осторонь від політики".
Наступним ведучив від України організатори "Слов'янського базару" зробили Андрія Доманського. Однак він відмовився від участі у фестивалі заявивши, що про офіційної згоди з його боку "не було і не буде".