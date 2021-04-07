"Славянский базар" объявил новую ведущую от Украины – режиссера ансамбля ВСУ

Организаторы фестиваля "Славянский базар" объявили ведущей от Украины режиссера-постановщика ансамбля песни и танца Вооруженных сил Украины Оксану Антонюк. Сама же артистка заявила, что не получала приглашения.

Об этом она сообщила в интервью изданию "Детектор медиа". Антонюк не ответила, согласится ли ехать на фестиваль в Витебск, отметив, что все зависит от обстоятельств и состояния здоровья.

"Учитывая события, происходящие в нашей стране и в Беларуси, учитывая политическую ситуацию, я стараюсь ничего не говорить и не планировать", – добавила Антонюк.

Оксану Антонюк сделали новой ведущей "Славянского базара" detector.media

Также она призналась, что не видит проблемы в том, что "Славянский базар" частично финансируется бюджетом России. Оксана считает, что "лишь искусство способно изменить ситуацию между народами".

"Когда были дни культуры Украины на фестивале, я всегда участвовала в нем. Что будет в этом году, я не знаю – будет день Украины, или нет, пока неизвестно. Последние двадцать лет я участвовала – но сейчас надо смотреть, какая будет ситуация и в нашей стране, в и Беларуси, которую я люблю, люблю ее народ ", –подытожила Антонюк.

Оксана Антонюк – справа detector.media

"Славянский базар" – ежегодный международный фестиваль искусств, который проходит в Витебске с 1992 года. Фестиваль задуман как общее культурное мероприятие трех стран: Беларуси, России, Украины.

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