"Слов'янський базар" оголосив нову ведучу від України – режисерку ансамблю ЗСУ

Організатори фестивалю "Слов'янський базар" оголосили ведучою від України режисерку-постановницю ансамблю пісні й танцю Збройних сил України Оксану Антонюк. Сама ж артистка заявила, що не отримувала запрошення.

Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Детектор медіа". Антонюк не відповіла, чи погодиться їхати на фестиваль до Вітебська, зазначивши, що все залежить від обставин і стану здоров'я.

"Враховуючи події, що відбуваються в нашій країні й в Білорусі, враховуючи політичну ситуацію, я намагаюся нічого не говорити та не планувати", – додала Антонюк.

Також вона зізналася, що не бачить проблеми в тому, що "Слов'янський базар" частково фінансується бюджетом Росії. Оксана вважає, що "лише мистецтво здатне змінити ситуацію між народами".

"Коли були дні культури України на фестивалі, я завжди брала участь у ньому. Що буде в цьогоріч, я не знаю – буде день України, чи ні, поки невідомо. Останні двадцять років я брала участь – але зараз треба дивитися, яка буде ситуація і в нашій країні, в і Білорусі, яку я люблю, люблю її народ", – підсумувала Антонюк.

"Слов'янський базар" – щорічний міжнародний фестиваль мистецтв, який проходить у Вітебську з 1992 року. Фестиваль задуманий як спільний культурний захід трьох країн: Білорусі, Росії, України.

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