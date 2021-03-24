Скільки коштують і хто створює образи Зеленської. Відео

Хороший смак і природна краса першої леді України Олени Зеленської зробили її вигідним клієнтом для українських дизайнерів. Але шанс отримали лише деякі: модельєри Артем Климчук, Дафна Майберг і бренди SIX, AMG. Один костюм у середньому коштує тисячу євро.

Про це йдеться в програмі "Викриття" на Youtube-каналі Kyiv LIVE (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки). Наприклад, на інавгурації дружина Зеленського з'явилася в білосніжному вбранні з піджаком, яке було прикрашене ручною вишивкою. На замовлення його пошив столичний дизайнер Артем Климчук, до якого перша леді зверталася ще не раз.

А ось Дафна Майберг створила світлу довгу сукню, в якій Олена Зеленська з'явилася на зустрічі з дружиною президента Ізраїлю.

"Те, у що я одягнена, іноді обговорюється людьми частіше, ніж мої робочі зустрічі або проєкти. Іноді це може бути для мене неприємним. Але факт все одно залишається фактом: мода відіграє важливу роль у нашому суспільстві", – сказала раніше перша леді.

Скриншот відео.

Скриншот відео.

Скріншот відео.

Скріншот відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL: