Сколько стоят и кто создает образы Зеленской. Видео
Хороший вкус и естественная красота первой леди Украины Елены Зеленской сделали ее выгодным клиентом для украинских дизайнеров. Но шанс получили лишь немногие: модельеры Артем Климчук, Дафна Майберг и бренды SIX, AMG. Один костюм обходится в среднем в тысячу евро.
Об этом говорится в программе "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Например, на инаугурации жена Зеленского появилась в белоснежном наряде с пиджаком, который был украшен ручной вышивкой. На заказ его создал столичный дизайнер Артем Климчук, к которому первая леди обращалась еще не раз.
А вот Дафна Майберг создала светлое длинное платье, в котором Елена Зеленская появилась на встрече с супругой президента Израиля.
"То, во что я одета, иногда обсуждается людьми чаще, чем мои рабочие встречи или проекты. Иногда это может быть для меня неприятным. Но факт все равно остается фактом: мода играет важную роль в нашем обществе", – произнесла ранее первая леди.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленская показала элегантный образ на официальной встрече. Она появилась на публике в стильном пиджаке темно-зеленого цвета и блузке молочного оттенка.
Зеленская встретила литовскую делегацию в модном наряде. Для церемонии она выбрала пальто винного цвета с накладными карманами и большими пуговицами, подчеркнув высокую талию поясом чуть более яркого оттенка.