Сколько стоят и кто создает образы Зеленской. Видео

Любовь Блажко Люди 14:26, 24.03.2021 Обновлено: 14:55, 24.03.2021

Хороший вкус и естественная красота первой леди Украины Елены Зеленской сделали ее выгодным клиентом для украинских дизайнеров. Но шанс получили лишь немногие: модельеры Артем Климчук, Дафна Майберг и бренды SIX, AMG. Один костюм обходится в среднем в тысячу евро.

Об этом говорится в программе "Викриття" на Youtube-канале Kyiv LIVE (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы). Например, на инаугурации жена Зеленского появилась в белоснежном наряде с пиджаком, который был украшен ручной вышивкой. На заказ его создал столичный дизайнер Артем Климчук, к которому первая леди обращалась еще не раз.

А вот Дафна Майберг создала светлое длинное платье, в котором Елена Зеленская появилась на встрече с супругой президента Израиля.

"То, во что я одета, иногда обсуждается людьми чаще, чем мои рабочие встречи или проекты. Иногда это может быть для меня неприятным. Но факт все равно остается фактом: мода играет важную роль в нашем обществе", – произнесла ранее первая леди.

Скриншот видео.
Скриншот видео.

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