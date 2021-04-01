Скільки коштує навчання сина Кароль у Великобританії та де він там живе: опубліковано відео

Син української співачки Тіни Кароль 12-річний Веніамін навчається в початковій школі Repton Preparatory School у Великобританії. Освіта в цьому закладі коштує близько 1 мільйона гривень за рік.

Про це повідомляється в програмі "Викриття" на телеканалі Кyiv Live. За словами інсайдерів, це ціна повного пансіону для дітей від 7 до 13 років, включаючи проживання. Однак зірка вирішила, що її син буде жити не в гуртожитку для учнів, а в українській родині (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відповідно до джерела, у Великобританії Веніамін бездоганно вивчив рідну мову. Він також співає народні пісні й відвідує клуб, в якому танцює український гопак із шаблею.

"Як зізнається Кароль, саме у Великобританії її син пізнав українську культуру більше, ніж у Києві. Хлопець також ходить там до церкви, де вивчає канони та допомагає під час священнослужіння", – йдеться в сюжеті.

До речі, син Кароль також займається в школі музикою: грає на фортепіано і барабанах. Крім того, хлопчик ходить на заняття з фехтування і регбі.

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