Сергій Бабкін травмував голову: артист показав фото з лікарні

Популярний український музикант Сергій Бабкін травмував голову під час катання на велосипеді. Артист вперше в житті не одягнув шолом.

Такими подробицями він поділився на особистій сторінці в Instagram, опублікувавши фото з лікарні. За словами Бабкіна, зараз з ним добре: друзі не дали йому зомліти й оперативно викликали швидку допомогу (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Мені надали максимальну підтримку. Таких помилок я більше робити не буду і вам не раджу. Бережіть себе", – написав музикант.

Коротко про знаменитість:

Сергій Бабкін – український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник гурту "5'nizza". Тренер шоу "Голос країни". Учасник 5-го сезону шоу "Танці з зірками".

Нещодавно він переніс кілька операцій на очах, які йому зробили у Відні. В артиста виявили захворювання очей – запалення сітківки. У своєму інтерв'ю він зізнався, що проблеми із зором помітив ще влітку минулого року, коли не зміг прочитати етикетку на шампуні. Але тоді співак не надав цьому значення, списавши це на звичайну втому.

Обидві операції пройшли успішно, але через кілька місяців Сергію Бабкіну знову потрібно повернутися до Відня для повторного обстеження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина українського музиканта Сергія Бабкіна Сніжана зізналася, що чоловік у шлюбі зраджував їй. Як виявилося, за три роки у нього було більш ніж 100 жінок.