Сергей Бабкин травмировал голову: артист показал фото из больницы

Популярный украинский музыкант Сергей Бабкин травмировал голову во время катания на велосипеде. Артист впервые в жизни не одел шлем.

Такими подробностями он поделился на личной странице в Instagram, опубликовав фото с больницы. По словам Бабкина, сейчас с ним хорошо: друзья не дали ему потерять сознание и оперативно вызвали скорую помощь (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Мне оказали максимальную поддержку. Таких ошибок я больше совершать не буду и вам не советую. Берегите себя", – написал музыкант.

Коротко о знаменитости:

Сергей Бабкин – украинский музыкант, актер, автор и исполнитель собственных песен. Участник группы "5’nizza". Тренер шоу "Голос страны". Участник 5-го сезона шоу "Танцы со звездами".

Недавно он перенес несколько операций на глазах, которые ему сделали в Вене. У артиста обнаружили заболевание глаз – воспаление сетчатки. В своем интервью он признался, что проблемы со зрением заметил еще летом прошлого года, когда не смог прочитать этикетку на шампуне. Но тогда певец не придал этому значения, списав это на обычную усталость.

Обе операции прошли успешно, но через несколько месяцев Сергею Бабкину снова нужно вернуться в Вену для повторного обследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга украинского музыканта Сергея Бабкина Снежана призналась, что мужчина в браке изменял ее. Как оказалось, за три года у него было более 100 женщин.