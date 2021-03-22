Селфі Мерилін Монро, зроблене в останній рік життя актриси, показали в мережі

У мережі опублікували фото американської актриси, секс-символа 1950-х років Мерилін Монро, яке є одним з перших релфі – селфі з близькою людиною.

Так, на знімку, крім актриси, закарбовано автора знімка – модного на той час фотографа Бена Штерна. Архівне фото з'явилося на сторінці "Історичні фото" в Twitter.

"Селфі модного фотографа Бена Стерна і Мерилін Монро. 1962 рік, готель Bel Air, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США", – йдеться в підписі до фото.

Кадр було зроблено на останньому році життя актриси. Як відомо, Норма Джин Мортенсон (справжнє ім'я Мерилін Монро) була знайдена мертвою 5 серпня 1962 року у власному будинку. Їй було 36 років.

Причиною смерті слідство називало передозування барбітуратів. Офіційно було оголошено, що зірка вчинила самогубство.

Мерилін Монро народилася 1926 року в Лос-Анджелесі. Культова актриса, секс-символ США завоювала світову славу завдяки ролям у фільмах "Ніагара", "У джазі тільки дівчата", "Джентльмени віддають перевагу білявкам" і "Сверблячка сьомого року".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше юну Мерилін Монро показали на рідкісному фото, де її закарбовано у віці 12 років.