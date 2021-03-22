Селфи Мэрилин Монро, сделанное в последний год жизни актрисы, показали в сети

В сети опубликовали фото американской актрисы, секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро, которое является одним из первых релфи – селфи с близким человеком.

Так, на снимке, кроме актрисы, запечатлен автор снимка – модный на то время фотограф Бен Штерн. Архивное фото появилось на странице "Исторические фото" в Twitter.

"Сэлфи модного фотографа Бена Стерна и Мэрилин Монро. 1962 год, отель Bel Air, Лос-Анджелес, Калифорния, США", – говорится в подписи к фото.

Кадр был сделан на последнем году жизни актрисы. Как известно, Норма Джин Мортенсон (настоящее имя Мэрилин Монро) была найдена мертвой 5 августа 1962 года в собственном доме. Ей было 36 лет.

Причиной смерти следствие называло передозировку барбитуратов. Официально было объявлено, что звезда совершила самоубийство.

Мэрилин Монро родилась в 1926 году в Лос-Анджелесе. Культовая актриса, секс-символ США завоевала мировую славу благодаря ролям в фильмах "Ниагара", "В джазе только девушки", "Джентльмены предпочитают блондинок" и "Зуд седьмого года".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее юную Мэрилин Монро показали на редком фото, где она запечатлена в возрасте 12 лет.