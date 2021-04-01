Санта Дімопулос зірвалася з кето-дієти й зізналася, скільки набрала у вазі

Ексучасниця гурту "ВІА Гра" і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос заявила, що не може сидіти на кето-дієті. За її словами, на ній суворі обмеження не працюють і за тиждень їй вдалося скинути 1,5 кг, а за наступні чотири дні знаменитість набрала 2,5 кг.

Як написала Дімопулос на сторінці в Instagram, вона шукала ідеальний дієтичний раціон для себе. У підсумку зірка вирішила сісти на кето-дієту, оскільки давно хотіла спробувати й за аналізами лікар схвалив це.

"Кето-дієта – це дієта з високим вмістом жирів і низьким вмістом вуглеводів. Спочатку кето-дієта була винайдена лікарями для лікування складних захворювань (наприклад, епілепсії), але потім "пішла у світ", – розповіла співачка.

Принцип дієти полягає в тому, що організм позбавляється вуглеводів, мозок перестає використовувати глюкозу як джерело живлення. Але на допомогу приходять жири: печінка перетворює жир на так звані кетонові тіла і організм використовує їх замість палива/вуглеводів.

"У такий спосіб спалюються запаси жиру. Таку дієту рекомендовано тільки після консультації з лікарем, тому що вона передбачає дуже низький рівень вуглеводів. А це далеко не для всіх добре! Для декого навіть небезпечно!" – зазначила Дімопулос.

Вона підкреслила, що будь-яка дієта – це стрес для організму, тому перш ніж змінювати раціон, необхідно звернутися до фахівця.

Співачка додала, що кето – це зовсім не її. На такій дієті потрібно сидіти щонайменше місяць і потім вкрай акуратно вводити вуглеводи. За словами знаменитості, дуже складно з раціоном, оскільки треба постійно розраховувати, стежити за БЖВ.

"Збалансоване, правильне, низьковуглеводне харчування (і за бажання інтервальне голодування) – наше все", – підсумувала Дімопулос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська співачка Джамала розповіла, що за допомогою правильного харчування змогла схуднути на шість кілограмів за півтора місяця. Спочатку знаменитість важила 69 кг, а зараз – 63. Загалом вона планує скинути 10 кг.