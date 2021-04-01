Санта Димопулос сорвалась с кето-диеты и призналась, сколько набрала в весе

Экс-участница группы "ВИА Гра" и победительница шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос заявила, что не может сидеть на кето-диете. По ее словам, на ней строгие ограничения не работают и за неделю ей удалось сбросить 1,5 кг, а за следующие четыре дня знаменитость набрала 2,5 кг.

Как написала Димопулос на странице в Instagram, она искала идеальный диетический рацион для себя. В результате звезда решила сесть на кето-диету, так как давно хотела попробовать и по анализам врач одобрил это.

"Кето-диета – это диета с высоким содержанием жиров и низким содержанием углеводов. Сначала кето-диета была изобретена врачами для лечения сложных заболеваний (например, эпилепсии), но потом "пошла в мир", – рассказала певица.

Принцип диеты заключается в том, что организм лишается углеводов, мозг перестает использовать глюкозу как источник питания. Но на помощь приходят жиры: печень преобразует жир в, так называемые, "кетоновые тела" и организм использует их вместо топлива/углеводов.

"Таким образом сжигаются запасы жира. Такая диета показана только после консультации с врачом, потому что она предполагает очень низкий уровень углеводов. А это далеко не для всех хорошо! Для некоторых даже опасно!" – отметила Димопулос.

Она подчеркнула, что любая диета – это стресс для организма, поэтому прежде чем менять рацион, необходимо обратиться к специалисту.

Певица добавила, что кето – это совсем не ее. На такой диете нужно сидеть минимум месяц и потом крайне аккуратно вводить углеводы. По словам знаменитости, очень сложно с рационом, так как надо постоянно рассчитывать, следить за БЖУ.

"Сбалансированное, правильное, низкоуглеводное питание (и, при желании, интервальное голодание) – наше все", – подытожила Димопулос.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Джамала рассказала, что с помощью правильного питания смогла похудеть на шесть килограммов за полтора месяца. Изначально знаменитость весила 69 кг, а сейчас – 63. В общем она планирует скинуть 10 кг.