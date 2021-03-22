Російський "Холостяк" несподівано покинув ведучий Микита Добринін

Український шоумен, ведучий нового сезону російського "Холостяка" з репером Тіматі Микита Добринін покинув проєкт через позитивний тест на COVID-19.

Так, у третьому випуску романтичного реаліті, який вийде 28 березня, глядачі побачать нового ведучого. Про це повідомляється на офіційному сайті каналу ТНТ.

Зазначається, що Добринін добре показав себе в перших двох випусках російської версії з Тіматі, однак організатори шоу не могли ризикувати здоров'ям учасників. Тому з Микитою їм довелося попрощатися. Ім'я нового ведучого на каналі приховують – зберігають інтригу.

Нагадаємо, що Микита Добринін був героєм українського "Холостяка" у 2019 році й не тільки обрав у фіналі дівчину Дашу Квіткову, але й одружився з нею через рік після завершення проєкту.

У січні 2021 року зіркова пара повідомила про те, що очікує первістка. Квіткова та Добринін стануть батьками хлопчика.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у мережі спалахнув скандал через те, що український шоумен, учасник реаліті "Холостяк-9" Микита Добринін став ведучим нового сезону російського "Холостяка" з репером Тіматі (Тімуром Юнусовим).