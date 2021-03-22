Російського "Холостяка" розкритикували в мережі за "брехливий піар" і згадали українського ведучого

Російського репера Тіматі, який передумав закривати шоу "Холостяк" зі своєю участю, звинуватили у спробі піару. Користувачі мережі вважають, що артист таким чином намагається збільшити рейтинг програми.

Користувачі в Instagram-акаунті проєкту заявили, що романтичне реаліті з репером "максимально нудне і награне", тому була придумана скандальна історія із закриттям. Багато хто додав, що новий сезон "Холостяка" побудований на хайпі, а не на любовних стосунках учасниць з Тіматі, що засмучує їх (щоб переглянути, доскрольте до кінця сторінки).

"Коротше, проєкт не закривається і вся інформація була черговим хайпом, щоб збільшити рейтинг перегляду, виходить так?", "В українській версії шоу – про кохання. Тут же суцільний хайп у нас", "Краще б все-таки закрили цей сезон. Максимально не цікаво і награно", "Ми хочемо дивитися про побудову кохання і стосунків, а не це все. Не вмієте знімати таке, запитаєте у колег "Холостяка" інших країн, або взагалі не займайтеся цим. Позорище", – написали люди.

Також користувачі мережі поцікавилися, куди подівся минулий ведучий "Холостяка" Петро Фадєєв. Багато користувачів зазначило, що українець Микита Добринін веде шоу набагато краще, тому їм байдуже на те, чому Фадєєва прибрали з проєкту.

Як повідомляв OBOZREVATEL: