Про Меган Маркл і принца Гаррі знімуть фільм у США
Американський телеканал Lifetime вирішив зняти фільм про герцогів Сассекських Меган Маркл і принца Гаррі, прем'єра якого запланована на осінь 2021 року. Зараз проходить кастинг, а зйомки відбудуться вже цієї весни.
Картина буде називатися "Гаррі та Меган: втеча з палацу" (Harry & Meghan: Escaping the Palace). Про це повідомляє видання Deadline.
Представники каналу розповіли, що у фільмі хочуть показати, що насправді сталося в палаці, і "що змусило Гаррі і Меган залишити все в минулому заради власного майбутнього і майбутнього їхнього сина Арчі".
Крім того, у кінострічці планують відобразити, як Маркл замкнулася в собі і страждала через те, що в Букінгемському палаці її "не захистили від нападів преси", а також страх принца Гаррі, що історія його матері може повторитися.
Зазначається, що в художньому фільмі мають намір розповісти про причини, які могли погіршити стосунки в королівській родині.
Нагадаємо, що раніше телеканал Lifetime вже зняв картини про герцогів під назвою "Гаррі & Меган: Королівська історія кохання" (2018) та "Гаррі і Меган: становлення королівської пари" (2019).
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