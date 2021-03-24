Єлизавета II стала прабабусею вдесяте
Внучка королеви Великобританії Єлизавети II Зара Тіндолл народила хлопчика. Це її третя дитина і десятий правнук британського монарха.
Як повідомляє Daily Mail, радісною новиною поділився чоловік Зари, ексгравець в регбі Майк Тіндолл у своєму подкасті The Good, The Bad & The Rugby. Він зізнався, що дитина з'явилася на світ в неділю, 21 березня. Вага малюка становить 3,7 кг.
"Неділя стало набагато кращою, тому що в моєму будинку з'явився маленький хлопчик! Ми ще не дали йому ім'я, все ще вибираємо. Нам завжди це здавалося найскладнішим, тому ми ніколи не придумували ім'я до того, як малюки народжувалися", – розповів Майк.
Коротко про внучку королеви Єлизавети II Зару Тіндолл:
Зара Тіндолл – внучка королеви Єлизавети II, друга дитина і єдина донька принцеси Анни та її першого чоловіка Марка Філліпса. Зара займає 18-е місце в черзі на британський престол. Вона не виконує королівські обов'язки на постійній основі, однак регулярно присутня на великих сімейних подіях та головних офіційних заходах.
З чоловіком Майком Тіндоллом Зара перебуває у шлюбі з 30 липня 2011 року. У пари вже є дві доньки – Мія Грейс Тіндолл і Лена Елізабет Тіндолл.
Зара перенесла два викидні у 2014 і 2016 роках, і стала першим членом королівської сім'ї, яка заговорила відкрито про свій трагічний досвід.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше внучка королеви Єлизавети II принцеса Євгенія вперше стала мамою. Вона "без проблем народила хлопчика". Це сталося в лікарні Портленд у Лондоні. Новонароджений важить три кілограми 600 грамів.
Також в мережі показали архівне фото, на якому Єлизавета II зображена в молодості обійнявшись зі своєю матір'ю, на той момент королевою – Єлизаветою Боуз-Лайон.