Єлизавета II стала прабабусею вдесяте

Внучка королеви Великобританії Єлизавети II Зара Тіндолл народила хлопчика. Це її третя дитина і десятий правнук британського монарха.

Як повідомляє Daily Mail, радісною новиною поділився чоловік Зари, ексгравець в регбі Майк Тіндолл у своєму подкасті The Good, The Bad & The Rugby. Він зізнався, що дитина з'явилася на світ в неділю, 21 березня. Вага малюка становить 3,7 кг.

"Неділя стало набагато кращою, тому що в моєму будинку з'явився маленький хлопчик! Ми ще не дали йому ім'я, все ще вибираємо. Нам завжди це здавалося найскладнішим, тому ми ніколи не придумували ім'я до того, як малюки народжувалися", – розповів Майк.

Коротко про внучку королеви Єлизавети II Зару Тіндолл:

Зара Тіндолл – внучка королеви Єлизавети II, друга дитина і єдина донька принцеси Анни та її першого чоловіка Марка Філліпса. Зара займає 18-е місце в черзі на британський престол. Вона не виконує королівські обов'язки на постійній основі, однак регулярно присутня на великих сімейних подіях та головних офіційних заходах.

З чоловіком Майком Тіндоллом Зара перебуває у шлюбі з 30 липня 2011 року. У пари вже є дві доньки – Мія Грейс Тіндолл і Лена Елізабет Тіндолл.

Зара перенесла два викидні у 2014 і 2016 роках, і стала першим членом королівської сім'ї, яка заговорила відкрито про свій трагічний досвід.

