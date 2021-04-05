Принц Вільям заявив, що Гаррі спотворив їхню "злиту" розмову

Юля Ухіна
Юля Ухіна
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Принц Гаррі і принц Вільям

Принц Вільям почувається вкрай некомфортно, розмовляючи з принцом Гаррі через телефон, після того, як той "злив" інформацію про їхню приватну бесіду. Герцога Кембриджського бентежить те, що його брат спотворив інформацію.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, Вільям тепер побоюється, що будь-які їхні розмови з Гаррі в майбутньому можуть стати надбанням громадськості, що зашкодить його репутації.

"Вільям каже, що це був дешевий спосіб розкрити подробиці їхньої особистої розмови", – додало джерело.

Принц Вільям і принц Гаррі

Раніше телеведуча Гейл Кін, в ефірі каналу CBS повідомила, що розмовляла з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл після їхнього скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі. Вона заявила, що за словами пари, переговори герцога Сассекського з батьком Чарльзом і братом Вільямом були "непродуктивними".

Також Гейл додала, що ніхто з членів британської монаршої родини не подумав зв'язатися з самою Меган.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

  • Потім Маркл шокували заявою про те, що їхній маленький син не стане принцом і не отримає особисту охорону, "оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом і планували порушити протокол".

  • У британській королівській сім'ї заявили, що вони стурбовані расовим питанням та переживають через труднощі, які довелося перенести подружжю. Крім того, у Букінгемському палаці додали, що Гаррі, Меган та Арчі "завжди будуть любими членами сім'ї".

  • Батько Меган Маркл Томас також висловився з приводу інтерв'ю, яке його донька разом зі своїм чоловіком принцом Гаррі дала американській телеведучій Опрі Вінфрі. Він заступився за королівську сім'ю, заперечуючи будь-які прояви расизму.

  • Спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз відмовився коментувати скандальне інтерв'ю сина принца Гаррі та його дружини Меган Маркл.

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