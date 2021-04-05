Принц Вільям заявив, що Гаррі спотворив їхню "злиту" розмову

Принц Вільям почувається вкрай некомфортно, розмовляючи з принцом Гаррі через телефон, після того, як той "злив" інформацію про їхню приватну бесіду. Герцога Кембриджського бентежить те, що його брат спотворив інформацію.

Про це повідомляє видання Daily Mail з посиланням на джерело. За словами інсайдерів, Вільям тепер побоюється, що будь-які їхні розмови з Гаррі в майбутньому можуть стати надбанням громадськості, що зашкодить його репутації.

"Вільям каже, що це був дешевий спосіб розкрити подробиці їхньої особистої розмови", – додало джерело.

Раніше телеведуча Гейл Кін, в ефірі каналу CBS повідомила, що розмовляла з принцом Гаррі та його дружиною Меган Маркл після їхнього скандального інтерв'ю Опрі Вінфрі. Вона заявила, що за словами пари, переговори герцога Сассекського з батьком Чарльзом і братом Вільямом були "непродуктивними".

Також Гейл додала, що ніхто з членів британської монаршої родини не подумав зв'язатися з самою Меган.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл в інтерв'ю телеведучій Опрі Вінфрі натякнула на расизм у британській королівській сім'ї. За її словами, ще під час першої вагітності деякі представники династії були стурбовані через колір шкіри майбутнього малюка.

Потім Маркл шокували заявою про те, що їхній маленький син не стане принцом і не отримає особисту охорону, "оскільки не хотіли, щоб він ставав принцом і планували порушити протокол".