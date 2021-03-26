Принц Швеції Карл Філіп і принцеса Софія втретє стали батьками
41-річний принц Швеції Карл Філіп і його дружина, 36-річна принцеса Софія втретє стали батьками. Так, у подружжя народився син.
Цією радісною новиною поділився королівський двір Швеції на офіційній сторінці в Instagram. Ім'я та інші деталі появи на світ малюка поки не розголошують, проте відомо, що як новонароджений хлопчик, так і принцеса Софія почуваються добре.
"Її Високість принцеса Софія 26 березня о 11:19 народила здорового сина в лікарні Дандерід", – йдеться в офіційній заяві.
Принц Карл Філіп одружився зі шведською моделлю Софією Христиною Хелльквіст у 2015 році після п'яти років стосунків. У 2016-му у пари народився первісток Олександр, а вже наступного року на світ з'явився їхній молодший син Габріель.
Принц Карл Філіп – друга дитина і єдиний син правлячого короля Карла XVI Густава і королеви Сільвії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
раніше внучка королеви Великобританії Єлизавети II Зара Тіндолл народила хлопчика. Це її третя дитина і десятий правнук британського монарха. Зара народила малюка у ванній кімнаті.
Ще одна внучка королеви Єлизавети II принцеса Євгенія 9 лютого вперше стала мамою. Вона "без проблем народила хлопчика". Це сталося в лікарні Портленд в Лондоні. Новонароджений важить три кілограми 600 грамів.