Принц Швеции Карл Филипп и принцесса София в третий раз стали родителями
41-летний принц Швеции Карл Филипп и его жена, 36-летняя принцесса София в третий раз стали родителями. Так, у супругов родился сын.
Этой радостной новостью поделился королевский двор Швеции на официальной странице в Instagram. Имя и другие детали появления на свет малыша пока не разглашают, однако известно, что как новорожденный мальчик, так и принцесса София чувствуют себя хорошо.
"Ее Высочество принцесса София 26 марта в 11:19 родила здорового сына в больнице Дандерид", – говорится в официальном заявлении.
Принц Карл Филипп женился на шведской модели Софии Кристине Хелльквист в 2015 году после пяти лет отношений. В 2016-м у пары родился первенец Александр, а уже в следующем году на свет появился их младший сын Габриэль.
Принц Карл Филипп – второй ребенок и единственный сын правящего короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее внучка королевы Великобритании Елизаветы II Зара Тиндолл родила мальчика. Это ее третий ребенок и десятый правнук британского монарха. Зара родила малыша в ванной комнате.
Еще одна внучка королевы Елизаветы II принцесса Евгения 9 февраля впервые стала мамой. Она "без проблем родила мальчика". Это случилось в больнице Портленд в Лондоне. Новорожденный весит три килограмма 600 граммов.