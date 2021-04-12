Приходько пояснила, чому приховувала третю вагітність

Українська співачка Анастасія Приходько заявила, що не хотіла хайпувати на своїй вагітності. Артистка додала, що зберігає сімейні цінності, тому намагалася якомога довше захищати "маленьку людину від великого дорослого світу".

Такими подробицями знаменитість поділилася на особистій сторінці в Instagram. Вона також опублікувала архівне вагітне фото, на якому позувала топлес і показувала середній палець (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Я не торгувала вагітністю. Це дуже особисте. Я публічна людина, і по ідеї, – я давно повинна була пробігтися по всіх телеканалах і розповісти чудову новину і хайпанути на цьому. Але, ви ж мене знаєте, я не така!" – написала Приходько.

Співачка також зазначила, що третя дитина – це прекрасно, і що зараз вона "вся в мамських турботах". Крім того, вона подякувала команді шоу "Маска" за те, що допомогли зберегти її секрет. Нагадаємо, що на момент зйомок проєкту Приходько знаходилася при надії.

В одному з ефірів шоу "Маска" ведучий Володимир Остапчук повідомив суддям і глядачам, що одна з героїнь проєкту вагітна. Багато хто припустив, що це може бути зірка, яка ховається під маскою Бабки. 3 квітня відбувся півфінал шоу, в якому стало відомо, що під маскою Бабки ховалася Анастасія Приходько. Однак тоді співачка дала неоднозначну відповідь, чи дійсно вона вагітна чи ні.

Коротко про знаменитість:

Анастасія Приходько – українська співачка, громадська і політична діячка. У неї є двоє дітей: 11-річна донька Нанна, яку зірка народила від абхазького бізнесмена Нурі Кухілава і 6-річний син Гордій від другого чоловіка, бізнесмена Олександра.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Приходько пояснила, чому приховує від доньки правду про рідного батька. Дівчинка зовсім не пам'ятає його – коли він пішов з сім'ї, їй було всього два роки.