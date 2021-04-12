Приходько объяснила, почему скрывала третью беременность

Украинская певица Анастасия Приходько заявила, что не хотела хайповать на своей беременности. Артистка добавила, что хранит семейные ценности, поэтому старалась как можно дольше защищать "маленького человечка от большого взрослого мира".

Такими подробностями знаменитость поделилась на личной странице в Instagram. Она также опубликовала архивное беременное фото, на котором позировала топлес и показывала средний палец (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Я не торговала беременностью. Это слишком личное. Я публичный человек, и по идее, – я давно должна была пробежаться по всем телеканалам и рассказать чудесную новость и хайпануть на этом. Но, вы же меня знаете, я не такая!" – написала Приходько.

Певица также отметила, что третий ребенок – это прекрасно, и что сейчас она "вся в мамских заботах". Кроме того, она поблагодарила команду шоу "Маска" за то, что помогли сохранить ее секрет. Напомним, что на момент съемок проекта Приходько находилась в положении.

В одном из эфиров шоу "Маска" ведущий Владимир Остапчук сообщил судьям и зрителям, что одна из героинь проекта беременна. Многие предположили, что это может быть звезда, которая прячется под маской Бабки. 3 апреля состоялся полуфинал шоу, в котором стало известно, что под маской Бабки скрывалась Анастасия Приходько. Однако тогда певица дала неоднозначный ответ, действительно ли она беременна или нет.

Коротко о знаменитости:

Анастасия Приходько – украинская певица, общественный и политический деятель. У нее есть двое детей: 11-летняя дочь Нанна, которую звезда родила от абхазского бизнесмена Нури Кухилава и 6-летний сын Гордей от второго супруга, бизнесмена Александра.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Приходько объяснила, почему скрывает от дочери правду о родном отце. Девочка совсем не помнит его – когда он ушел из семьи, ей было всего два года.