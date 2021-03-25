Потап зізнався, що у нього з Каменських було три весілля

Український продюсер Олексій Потапенко (Потап) заявив, що зі своєю дружиною, співачкою Настею Каменських він одружувався тричі. Вперше пара розписалася у Лас-Вегасі, а вдруге – в Україні.

За словами знаменитості, було дуже важко офіційно оформити стосунки в Києві, щоб ніхто не дізнався, але їм це вдалося. Про це Потап розповів в інтерв'ю програмі "ЖВЛ" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Третє весілля зірки зіграли вже у травні 2019 року. Вони відзначили торжество під Києвом, запросивши своїх друзів з шоу-бізнесу та родичів.

Зазначимо, що в жовтні 2017 року Потап і Настя повідомили, що ставлять спільну діяльність на паузу. У вересні 2018 року артисти одночасно похвалилися фото з Маямі, а в серпні вирушили разом у відпустку до Італії. Каменських періодично з'являлася на публіці з каблучкою, яка нагадувала обручку.

17 січня 2019-го Потап і Настя знову показали спільне фото за кордоном, породивши нові чутки про стосунки. Також Каменських виставляла знімки, на яких шанувальники бачили ознаки вагітності.

Як розвивалися стосунки Каменських і Потапа з моменту заснування їхнього дуету – читайте в нашому матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше популярна українська співачка Настя Каменських розсекретила, що коли у них з чоловіком Потапом випадає загальний вихідний, то вони люблять готувати разом і приймати гостей. Крім того, пара вже замислюється про поповнення в родині.