Порноакторка Адель звернулася до "Холостяка" Заливака і похвалилася букетом троянд від нього
Порноакторка з Дніпра Настя (Адель Асанте), яка була однією з учасниць "Холостяк 11", подякувала головному герою Михайлу Заливаку за підтримку після її виходу з шоу. Вона також похвалилася букетом троянд від чоловіка.
Відповідний знімок дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Анастасія також описала Михайла як "чоловіка з великої літери". Так вона прокоментувала пост-шоу "Як вийти заміж" зі своєю участю (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
"Ці рядки я хочу адресувати саме Міші... Він прийняв мене і побажав удачі! Адже, здавалося, я мала б отримати осуд у зв'язку зі своїм рішенням. Але ні! Я отримала колосальну підтримку", – написала ексучасниця.
Раніше Адель Асанте добровільно покинула проєкт "Холостяк". Вона пояснила, що їй важко перебувати у незвичних для неї умовах. Дівчина заявила, що не має наміру продовжувати боротьбу за серце Заливака.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
порноакторка Адель із "Холостяка 11" назвала запоруку міцних стосунків. Вона зізналася, що для неї запорука щасливих стосунків – відкритість і чесність.
Мішина поділилася враженнями від "Холостяк 11" і висловилася про учасниць проєкту. Вона зізналася, що деякі дівчата поводяться нешанобливо до себе, без цінності. Також артистку обурив і той момент, що між учасницями існує "неприкрите, грубе хамство".