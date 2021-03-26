Порноакторка Адель звернулася до "Холостяка" Заливака і похвалилася букетом троянд від нього

Порноакторка з Дніпра Настя (Адель Асанте), яка була однією з учасниць "Холостяк 11", подякувала головному герою Михайлу Заливаку за підтримку після її виходу з шоу. Вона також похвалилася букетом троянд від чоловіка.

Відповідний знімок дівчина опублікувала на особистій сторінці в Instagram. Анастасія також описала Михайла як "чоловіка з великої літери". Так вона прокоментувала пост-шоу "Як вийти заміж" зі своєю участю (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Ці рядки я хочу адресувати саме Міші... Він прийняв мене і побажав удачі! Адже, здавалося, я мала б отримати осуд у зв'язку зі своїм рішенням. Але ні! Я отримала колосальну підтримку", – написала ексучасниця.

Раніше Адель Асанте добровільно покинула проєкт "Холостяк". Вона пояснила, що їй важко перебувати у незвичних для неї умовах. Дівчина заявила, що не має наміру продовжувати боротьбу за серце Заливака.

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