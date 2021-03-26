Порноактриса Адель обратилась к "Холостяку" Заливако и похвасталась букетом роз от него

Порноактриса из Днепра Настя (Адель Асанти), которая была одной из участниц "Холостяк 11", поблагодарила главного героя Михаила Заливако за поддержку после ее ухода из шоу. Она также похвасталась букетом роз от мужчины.

Соответствующий снимок девушка опубликовала на личной странице в Instagram. Анастасия также описала Михаила как "мужчину с большой буквы". Таким образом она прокомментировала пост-шоу "Как выйти замуж" со своим участием (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Эти строчки я хочу адресовать именно Мише... Он принял меня и пожелал удачи! Ведь казалось бы, я должна была получить осуждение в связи со своих уходом. Но нет! Я получила колоссальную поддержку", – написала экс-участница.

Ранее Адель Асанти добровольно покинула проект "Холостяк". Она объяснила, что ей тяжело находиться в непривычных для нее условиях. Девушка заявила, что не намерена продолжать борьбу за сердце Заливако.

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