Помер чоловік королеви Єлизавети ll принц Філіп

У Великобританії 9 квітня помер чоловік Єлизавети ll, принц Філіп у віці 99 років.

Як йдеться в повідомленні Букінгемського палацу в Twitter, він не дожив два місяці до свого 100-річчя.

"З глибоким сумом її Величність Королева оголошує про смерть свого коханого чоловіка, його Королівської Високості принца Філіпа, герцога Единбурзького. Його Королівська Високість мирно помер сьогодні вранці в Віндзорському замку", - наголошується в заяві палацу.

На початку 2021-го року принц Філіп потрапив до лікарні. Перед госпіталізацією він кілька днів скаржився на погане самопочуття. Пізніше лікарі діагностували у чоловіка Єлизавети II інфекцію. Джерела не уточнювали яку саме, але запевнили, що це не пов'язано з коронавірусом.

1 березня герцога перевели в госпіталь Святого Варфоломія, де йому зробили операцію на серці.

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